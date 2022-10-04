Киев, , 16:33 — REGNUM Предводитель киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о признании «ничтожными» законных актов, по которым Россия признала независимость Крыма, Донецкой и Луганских Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 4 октября сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

«Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации», — написано в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 29 сентября текущего года были подписаны указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября 2022 года вышеуказанные регионы вернулись в состав России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе начали производить необходимые вещи для мобилизованных