Челябинск, , 16:16 — REGNUM Бывший главный энергетик муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» осуждён за коррупцию. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следователей, в 2020–2021 годах он получил взятки на общую сумму более 600 тыс. рублей. Деньги якобы давали представители коммерческих организаций, которые ожидали беспрепятственной приёмки работ по контрактам на монтаж и восстановление сетей наружного освещения.

Преступление выявили полицейские. Суд назначил гражданину пять лет колонии строгого режима. Также ему на три года запрещено занимать должности на муниципальной и государственной службе. Удовлетворены и исковые требования о взыскании с осуждённого суммы взяток.