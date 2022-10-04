Джокьякарта, Индонезия, , 16:16 — REGNUM Специальный регион Джокьякарта подготовлен к проведению туристического форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Kompas.

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Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что туристический форум АСЕАН — довольно крупное мероприятие, почти на уровне G20. Форум имеет тот же масштаб, что и встреча министров туризма, а также представителей других министерств на уровне АСЕАН и G20.

Центр туристического форума находится в храме Боробудур, храме Прамбанан и выставочном центре в Джокьякарте.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии привлекла 1148 сотрудников для поддержания безопасности и порядка на трех мероприятиях G20.

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