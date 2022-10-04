Калуга, 4 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Калужской области годовой прирост урожая по зерну составил 28%, по картофелю — на 52%, по рапсу — на 76%, а овощей собрано вдвое больше. Об этом 4 октября шла речь в Калуге на мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Министр сельского хозяйства области Леонид Громов поздравил аграриев с профессиональным праздником

В 2022 году калужские аграрии ожидают увеличение производства молока не менее чем на 5%. В области развиваются и другие направления животноводства, а также садоводство, тепличное овощеводство и агротуризм. Продукты калужского АПК широко востребованы на региональном продовольственном рынке. Это свидетельствует о том, что аграрии области успешно противостоят санкционному давлению, а меры господдержки дают нужный эффект.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения областных и ведомственных наград лучшим специалистам, поздравление студентов аграрных образовательных учреждений, победивших в конкурсе не присуждение стипендий имени Г. И. Сонина, а также праздничный концерт творческих коллективов.