Москва, 4 октября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Позорный поступок совершил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьера, когда лишил официального представителя Газпрома Сергея Куприянова слова на заседании Совбеза ООН по «Северным потокам». Об этом посол России во Франции Алексей Мешков заявил 4 октября в эфире «Россия 24».

France.mid.ru Алексей Мешков

1 октября в начале заседания Совбеза ООН Куприянов доложил об инцидентах на «Северных потоках». После заявлений представителей всех стран участники заседания могли выступить с ответом, однако постпред Франции не позволил Куприянову прокомментировать слова предыдущих ораторов.

«Позорная вещь, совершенно не укладывается ни в какие дипломатические нормы — не дать право на ответ», — сказал Мешков.

По его словам, членам Совбеза было бы намного интереснее послушать Куприянова, чем своих коллег, зачитывающих агитки.

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