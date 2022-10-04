Баку, , 16:11 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар 4 октября прибыл в Баку. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана

Хулуси Акар

Сообщается, что турецкому министру устроили торжественную встречу в аэропорту. В ней участвовал глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Гасанов рассказал об оперативной обстановке, возникшей после предпринятых нашей армией решительных мер реагирования на недавние провокации армянских вооружённых сил, а также о работе, проделанной в области армейского строительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Акар выразил удовлетворение визитом. Он подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией будет и успешно развиваться на основе взаимного доверия и поддержки.