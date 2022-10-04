4 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение британской газеты The Times о том, что Российская Федерация может провести демонстративные испытания ядерного оружия, о чем Североатлантический альянс предупредил стран — члены НАТО.

Оксана Переможенко, , 21:11 — REGNUM Российская Федерация может провести демонстративные испытания ядерного оружия, о чем Североатлантический альянс предупредил страны — члены военного блока. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны сообщает британская газета The Times.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник британского СМИ утверждает, что Москва якобы может испытать ядерное оружие в Черном море, тем самым показав, что Российская Федерация якобы готова применить его на территории бывш. УССР.

Также сообщается, что российская сторона в ходе спецоперации якобы может задействовать тактическое ядерное оружие на территории б. УССР, но это рискованно для России, так как если будет допущена ошибка, то пострадают города РФ.

Сообщение The Times обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Запад в последнее время активно пугает российским ядерным оружием. Иные выразили опасение, не задумали ли англосаксы какую-нибудь провокацию с тем, чтобы затем обвинить в этом Россию. Были и те, кто добавил, что «испытывать» ядерное оружие на границе с территорией бывш. УССР крайне неразумно.

«Никакого ядерного оружия в сторону [территории бывш. УССР] никогда не полетит. Это наша земля!» — написала Марина М.

«Разумней эти «испытания» провести у побережья Англии и Америки…» — с сарказмом пишет VV.

«На границах проводить испытания ЯО?.. Что?.. Где, в степях Херсонщины? Идиоты!» — не выдержали Денис Д.

«Что-то удумали черти полосато-звездные!» — задумалась Амина.

«У меня складывается впечатление, что они сами уже хотят на [территорию б. УССР] ядерку скинуть! И свалить на Россию! Американцы уже так делали, для них нет разницы, они на другом континенте, плевали они на Европу, которой достанется. Все разговоры только про ядерку последнее время у них», — пишет Ariadna.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На границах [с территорией б. УССР]? Это в Польше?» — не без сарказма спросил Павел Я.

«Россия именно поэтому так аккуратно работала на [территории б. УССР], чтобы потом ударить ядерным оружием?.. Идиоты. Кто будет применять ЯО у себя на заднем дворе? А вот использовать «Посейдон» против Англии для показательного эффекта было бы замечательно…» — прокомментировал SystemObject.

«Предлагаю испытания устроить в Вашингтоне. И российские города целы будут, и люди всех стран довольны», — с сарказмом комментирует Игорь.

«Идиоты. Не знают уже, как запугать своих европейский рабов», — добавила Ekaterina Z.

«Точно так же они в один голос с Байденом «истерили» перед началом СВО. Это подтравливание! Провокация!» — считает Netname.

«Нужно в ответ пустить такую утку: США может провести ядерные испытания на границе Техаса и Оклахомы…» — иронизирует Вячеслав Д.

«Запад пусть не сомневается. От критериев применения ЯО, изложенных в Доктрине, руководство России не отступит. И жалеть страны Запада в час икс никто не станет. Запад уже назван сатанистами публично и на самом высшем уровне. Просто повернут ключ на старт ракет. Это будет судный день для США», — написал Александр Ф.

«Они уже не знают, чем пугать мир. Сделали из РФ монстра и раскачивают эту тему…» — добавила Nadya.

«Пусть по себе не судят. Мы, русские, — не дебилы, которые хотят у себя применить ЯО. Это сдерживающий фактор…» — подытожила Анжела.