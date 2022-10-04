Архангельск, 4 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В 2023 году в Архангельской области будет запущено производство йода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

https://t.me/Tsybulskiy_A Месторождение йода в Архангельской области

Он сообщил, что инвестплощадка и месторождение расположены всего в 55 км от Архангельска.

«Месторождение уникальное — залежи йода здесь находятся на глубине чуть больше 100 метров, хотя обычно глубины залегания достигают от километра и больше. Конечно, это существенно облегчит процесс добычи», — сообщил глава региона.

Он также отметил, что разработкой месторождения займется компания «Русский йод»

«Технологию добычи они уже разработали. Будут добывать йодную воду, а из неё получать йод в виде порошка. Очищенную от йода воду будут закачивать обратно в скважины. В ближайшее время компания приступит к строительству завода. Запуск первой очереди планируется на 2023 год. С учетом того, что практически 90% всего объема йода в России импортировалось из других стран, сейчас этот проект нужен не только нашему региону, но и всей стране», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, технологию добычи йода в Архангельской области разработали специалисты Северного Арктического федерального университета.