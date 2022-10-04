Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Доходы Санкт-Петербурга от пользования платными парковками в 2023 году вырастут на 136% по сравнению с 2022 годом. Это следует из представленных данных на заседании городского правительства 4 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Паркомат в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

В бюджет Северной столицы в 2022 году должно поступить 900 млн рублей за счёт работы расширенной зоны платных парковок. В следующем году эта статья доходов составит 2,1 млрд рублей (+136%). В 2024 году рост ожидается на 58,8% относительно 2023 года.

Также в Смольном ожидают роста доходов от транспортных перевозок. В 2023 году в бюджет должно поступить 9,9 млрд рублей (+145,4%). В последующие годы подобных скачков не ожидается, рост будет более плавный.

Отметим, что рост доходов по этим статьям связан с тем, что в Петербурге активно вводят новые участки платных парковок. Этой осенью Центральный район стал полностью платным для автовладельцев. Также положительная динамика связана с переходом на новую модель транспортного обслуживания, которая подразумевает отказ от услуг ряда частных перевозчиков.

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