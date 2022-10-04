Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 4 октября провели протестную акцию в Тбилиси, требуя пустить к нему врача-ортопеда, судмедэксперта Джеймс Коби. Об этом сообщает агентство «Новости — Грузия».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным журналистов, активисты вышли к зданию минздрава республики. Они выступили с критикой в адрес руководства ведомства, так как американскому врачу не выдали лицензию на работу в Грузии.

Сообщается, что протестующие пришли с плакатами с надписями: «Прекратите политическое преследование Саакашвили», «За жизнь Миши», «Допустите авторитетного медицинского эксперта».

Стоит отметить, что адвокаты Саакашвили ищут повода для того, чтобы освободить его из заключения. Одним из направлений их работы является попытка доказать, что политик нуждается в лечении за пределами Грузии. В этом случае он сможет претендовать на отсрочку отбывания наказания.

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