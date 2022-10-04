Афины , , 16:17 — REGNUM Для всего импортируемого Европейским союзом природного газа должна быть установлена верхняя ценовая граница, заявил 4 октября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на заседании партии «Новая демократия».

Кириакос Мицотакис European People's Party

Кириакос Мицотакис «Да, должен быть установлен предел цены на импортируемый природный газ».

Он пояснил, что эту цену нужно как-то отвязать он цены на электроэнергию. При этом такие вопросы как распределение, хранение, приобретение газа должны решаться на уровне ЕС в целом.

И этой единой по газу политике ЕС не должны противопоставляться «национальные микрорасчёты», а если такое происходит — это подрыв европейской солидарности, считает Мицотакис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС пора установить потолок цен для всего импорта газа. С этой позицией не соглашается Венгрия.

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