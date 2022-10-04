Греция настаивает на установлении потолка цен на газ
Афины , 4 октября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Для всего импортируемого Европейским союзом природного газа должна быть установлена верхняя ценовая граница, заявил 4 октября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на заседании партии «Новая демократия».
Он пояснил, что эту цену нужно как-то отвязать он цены на электроэнергию. При этом такие вопросы как распределение, хранение, приобретение газа должны решаться на уровне ЕС в целом.
И этой единой по газу политике ЕС не должны противопоставляться «национальные микрорасчёты», а если такое происходит — это подрыв европейской солидарности, считает Мицотакис.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС пора установить потолок цен для всего импорта газа. С этой позицией не соглашается Венгрия.