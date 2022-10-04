Владивосток, 4 октября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. «Сочи» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Сочи» шайбы забросили нападающие Артём Николаев, Никита Феоктистов, Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян. У «Адмирала» дубль оформил форвард Данил Файзуллин.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 11-е место в Западной конференции, на счету команды восемь очков. «Адмирал» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 12 очками.

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