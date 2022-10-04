Джакарта, 4 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо провел совещание с кабинетом министров, чтобы завершить различные приготовления к саммиту G20 в Джакарте, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

На линейном совещании (Sherpa meeting) будут обсуждаться вопросы экономики, здравоохранения и финансов. На встрече также обсуждалась готовность к саммиту на Бали, а также детали заседания саммита G20.

Чтобы убедиться в готовности к мероприятия на Бали, президент непосредственно посетит место проведения встречи G20.

Президент также хочет уточнить детали повестки дня, поскольку повестка саммита G20 близка по времени к другим международным встречам, а именно саммитам АСЕАН и АТЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии привлекла 1148 сотрудников для поддержания безопасности и порядка на трех мероприятиях G20, которые пройдут в первую неделю октября 2022 года на Бали.

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