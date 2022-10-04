Вашингтон, 4 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Польша и Соединённые Штаты причастны к диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», считает американский экономист Джеффри Сакс, сообщает Bloomberg.

Government.ru Джеффри Сакс

По его оценке, состояние европейской экономики тяжёлое, отсюда — ухудшение уровня жизни людей. Больше всего проблем ощущается в сфере, связанной с энергетикой.

Джеффри Сакс «А теперь, чтобы добить её окончательно, они разрушили «Северные потоки».

Он добавил, что не стоит пренебрегать информацией о присутствии военных вертолётов США в районе подрыва газопроводов. А также более ранними заявлениями из Вашингтона о планах разобраться с «Северным потоком» «так или иначе».