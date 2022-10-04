Гао, Мали, , 15:58 — REGNUM В аэропорту города Гао в Мали потерпел крушение самолёт Су-25 армии Мали, в результате чего погиб один человек. Об этом 4 октября сообщает панафриканский портал LSI Africa.

«Самолет Су-25 вооруженных сил Мали разбился в аэропорту Гао. По первоначальным данным, один человек погиб и несколько пострадали», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский самолёт, следовавший из Анталии в Пермь в ночь на 4 октября, сошёл с маршрута.