Кемерово, 4 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Предприятия Кемеровской области производят необходимые вещи для обеспечения мобилизованных. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.

Правительство Кемеровской области В Кузбассе производят необходимые вещи для обеспечения мобилизованных

Напомним, 4 октября Сергей Цивилёв посетил ещё один учебный центр в Омской области, где проходят подготовку мобилизованные кузбассовцы.

По словам Цивилёва, в учебный центр, где сейчас находятся мобилизованные кузбассовцы, доставлены: спальные мешки; сапоги; налобные фонари и батарейки для них; матрасы; тельняшки; шапки; перчатки; дождевики; балаклавы; по пять пар носков; шлепки; одеяла; подушки; непромокаемые коврики и другое.

Как ранее сообщало и, Сергей Цивилёв, обращаясь к мобилизованным, сказал: «Враг очень серьёзный, поэтому недооценивать его нельзя, но и бояться не надо».

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