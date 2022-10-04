Уфа, 4 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров пригласил турецких предпринимателей вести бизнес в республике. Об этом он сообщил по видеосвязи на представлении экономического потенциала Башкирии в Турции.

Glavarb.ru Радий Хабиров

Хабиров напомнил, что Турция является важным экономическим партнером Башкирии, турецкие бизнесмены могут найти в республике новые перспективы и направления сотрудничества.

«За последние 30 лет турецкие строители реализовали у нас проекты на сотни миллионов долларов. Растет товарооборот, по итогам прошлого года он увеличился вдвое — до 208 млн долларов. А Башкирия — это четыре млн представителей разных национальностей и религий, которые живут в мире и согласии. Мы мощный промышленный инновационный центр России. Точки роста нашей региональной экономики — кластеры авиации, машиностроения, радиоэлектроники. Наш агропромышленный комплекс один из самых сильных в стране», — напомнил глава региона.

Он сообщил, что турецких бизнесменов ждут в Башкирии.

«Мы ждем вас в братской Башкирии», — в заключении сообщил он.

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