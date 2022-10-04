Чебоксары, 4 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В городе Чебоксары получатели соцуслуг комплексного центра социального обслуживания населения решили поддержать солдат, участвующих в специальной военной операции. Женщины вяжут теплые носки, сообщает министерство труда и социальной защиты Чувашии.

Николай Кошелев. Старушка с вязанием (фрагмент). 1908

Рукодельницы таким образом решили поддержать военнослужащих, вставших на защиту Родины. Самой старшей участнице клуба «Хозяюшка» 91 год. Тамара Гетманова вместе с единомышленницами занимается рукоделием не только в стенах социального учреждения. За выходные женщина связала три пары теплых носков.

«Я поддерживаю проведение спецоперации и наших солдат. Хочу хоть чем-то быть полезной ради общего дела», — сказала Тамара Степановна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, союз женщин Кемеровской области запустил акцию «Тепло женских рук». Женщины вяжут теплые носки мобилизованным мужчинам.

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