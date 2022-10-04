Волгоград, , 15:53 — REGNUM Ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации 379 жителей Волгоградской области вернулись домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе администрации региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Чаще всего, в 58,8% случаев, резервисты возвращаются из учебных центров по состоянию здоровья. По семейным обстоятельствам вернулись домой 14,2% мобилизованных. В числе причин ошибочного призыва также выявлены 5,8% случаев несоответствия военно-учётных специальностей установленным критериям или отсутствие опыта военной службы, не соответствовали призывному возрасту — 4,5% резервистов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании призывной комиссии подверг критике равнодушный подход при выполнении мобилизационных мероприятий.

«Необходимо отметить, что при проведении первого этапа частичной мобилизации выявлен низкий уровень взаимодействия военных комиссариатов, призывных комиссий с предприятиями и организациями Волгоградской области. А также в полном объёме не исключен равнодушный, зачастую формальный подход при выполнении поставленных задач со стороны отдельных должностных лиц, что абсолютно недопустимо. По каждому такому факту проводится проверка и будет дана правовая оценка действий должностных лиц. Также проводится работа по устранению выявленных недостатков», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, волгоградские власти заявили о выполнении в полном объёме задачи первого этапа частичной мобилизации.