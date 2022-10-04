Почти 400 резервистов вернулись домой в Волгоградской области
Волгоград, 4 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации 379 жителей Волгоградской области вернулись домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе администрации региона.
Чаще всего, в 58,8% случаев, резервисты возвращаются из учебных центров по состоянию здоровья. По семейным обстоятельствам вернулись домой 14,2% мобилизованных. В числе причин ошибочного призыва также выявлены 5,8% случаев несоответствия военно-учётных специальностей установленным критериям или отсутствие опыта военной службы, не соответствовали призывному возрасту — 4,5% резервистов.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании призывной комиссии подверг критике равнодушный подход при выполнении мобилизационных мероприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, волгоградские власти заявили о выполнении в полном объёме задачи первого этапа частичной мобилизации.