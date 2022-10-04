Токио, 4 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Японские власти выслали одного из сотрудников Генконсульства России в Саппоро после того, как РФ объявила персоной «нон грата» консула Японии во Владивостоке. Об этом генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил 4 октября.

cegoh Саппоро

Марин отметил, что сотрудник генконсульства Японии во Владивостоке признал свои противоправные действия. Речь идёт о грубейшем нарушении Венской конвенции.

«Российский дипломат покинет Японию после многих лет безупречной консульской службы на благо добрососедских отношений между Россией и Японией», — подтвердил дипломат в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября японский консул Мотоки Тацунори был задержан во Владивостоке за сбор секретных сведений. Его поймали с поличным. Консула объявили персона нон грата, ему дали 48 часов на то, чтобы покинуть Россию.

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