Москва, , 15:50 — REGNUM С 2023 по 2025 годы основными источниками дохода федерального бюджета от использования имущества будут выплаты дивидендов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рассмотрел проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

«На протяжении бюджетного периода 2023−2025 годов основным источником доходов федерального бюджета от использования имущества, находящегося в государственной собственности, как и прежде, будут выплаты дивидендов», — сказал Гаврилов.

Так, в 2022 году доходы по дивидендам составят 850 млрд рублей, в 2023 году — прогнозируются в размере 544 млрд рублей.

«Было бы правильно придать использованию дивидендов целевой характер и направить их в качестве государственных инвестиций в высокотехнологические проекты в стратегических отраслях экономики, в частности, оборонно-промышленного комплекса, а также проекты импортозамещения критически важного оборудования», — сказал Гаврилов.

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