Кишинёв, , 15:49 — REGNUM Крупнейший в Молдавии завод по производству кирпичей Macon не выдержал конкуренции с предприятиями Приднестровской Молдавской Республики. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил сооснователь партии «Платформа Достоинство и правда» (ПДП), экс-депутат Молдавии Александр Слусарь.

Кирпичи (сс) annca

«Недобросовестная конкуренция со стороны Приднестровья в конечном итоге уничтожила старейшее предприятие Молдовы. Наша промышленность в сфере стройматериалов не выдерживает тарифов на газ в 27 раз выше, чем у предприятий левобережья Днестра!» — написал Слусарь.

Он сообщил, что предприятие стоит с 30 сентября, на заводе уволили 300 работников, а бюджет Молдавии будет каждый год получать на 25 млн леев (73 млн рублей) меньше налогов.

Слусарь также обвинил министра экономики Сергея Гайбу за то, что тот отказался помогать предприятию, заявил, что там нужно провести модернизацию, для повышения эффективности. Бывший депутат назвал его «антиминистром».

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался осенью 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии плавающей и зависящей от европейских топливных рынков. Это привело к подорожанию топлива, что вызвало рост цен на услуги ЖКХ и электроснабжение.

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