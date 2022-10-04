Москва, 4 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Российские военные в рамках проведения спецоперации на территории б. УССР сбили более 470 единиц авиационной техники киевских боевиков. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 312 самолётов, 157 вертолётов, 2145 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, противник понёс потери и в специальной автомобильной военной технике. Всего уничтожено 6226 единиц.

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По данным Минобороны, ВС России также уничтожили 5336 танков и других боевых бронированных машин, 379 зенитных ракетных комплексов, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и миномётов.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 3 октября, истребительной авиацией ВКС России были сбиты Су-25 в районе населённого пункта ДНР и Су-24 ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области.