Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2023 году в бюджете города на 11,6% сократится объём поступлений от налога на прибыль организаций. Об этом 4 октября на заседании городского правительства заявила председатель комитета финансов Светлана Енилина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В составе налоговых доходов динамика поступлений по всем основным налогам положительная, кроме налога на прибыль организаций. На объём поступлений по данному налогу в 2023 году в первую очередь будет оказывать влияние размер платежа по расчётам за 2022 год», — заявила Енилина.

Глава городского комитета пояснила, что у некоторых организаций Петербурга снижаются финансовые результаты и, как следствие, складывается переплата по налогу, которую они могут вернуть из бюджета.

Несмотря на то, что в 2023 году будет спад поступления налогов на прибыль организаций, в 2024 и 2025 годах ожидается рост этого показателя. Он вернётся к уровню 2022 года.

В прогнозе налога на доходы физических лиц ожидается поступательный рост, более 8,5% ежегодно. Такой же прогноз даётся и по налогу, который взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В бюджет Петербурга в 2023 году, по оценке комитета финансов, поступит 966,8 млрд рублей от налоговых отчислений. Большую часть этих средств, 41,9%, составят налоги на доходы физических лиц.

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