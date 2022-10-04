Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2023 году в бюджете города на 11,6% сократится объём поступлений от налога на прибыль организаций. Об этом 4 октября на заседании городского правительства заявила председатель комитета финансов Светлана Енилина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«В составе налоговых доходов динамика поступлений по всем основным налогам положительная, кроме налога на прибыль организаций. На объём поступлений по данному налогу в 2023 году в первую очередь будет оказывать влияние размер платежа по расчётам за 2022 год», — заявила Енилина.

Глава городского комитета пояснила, что у некоторых организаций Петербурга снижаются финансовые результаты и, как следствие, складывается переплата по налогу, которую они могут вернуть из бюджета.

Несмотря на то, что в 2023 году будет спад поступления налогов на прибыль организаций, в 2024 и 2025 годах ожидается рост этого показателя. Он вернётся к уровню 2022 года.

В прогнозе налога на доходы физических лиц ожидается поступательный рост, более 8,5% ежегодно. Такой же прогноз даётся и по налогу, который взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В бюджет Петербурга в 2023 году, по оценке комитета финансов, поступит 966,8 млрд рублей от налоговых отчислений. Большую часть этих средств, 41,9%, составят налоги на доходы физических лиц.