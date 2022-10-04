София, 4 октября 2022, 15:48 — REGNUM Официальная София практически решила проблему незаконного проникновения в Болгарию мигрантов, установив полный контроль над всеми приграничными территориями страны. Об этом 4 октября заявил действующий глава министерства внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, передаёт софийская информационная служба News. bg.

Мигранты
Мигранты
Gémes SándorSzomSzed

По его словам, на сегодняшний день уровень нелегальной миграции «ежедневно сокращается, и это позволяет говорить об эффективности программы по защите государственной границы».

«Те немногочисленные лица, которым все-таки удается проникнуть на нашу территорию в обход законов и правил, рано или поздно будут задержаны и помещены в лагеря для беженцев, — отметил, в частности, он. — Подобная политика гарантирует присутствие Болгарии в Шенгенской зоне».

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной операции по борьбе с незаконной миграцией. На болгарско-греческую и болгарско-турецкую границу были направлены элитные подразделения армии, жандармерии и полиции страны.