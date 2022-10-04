София, 4 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Официальная София практически решила проблему незаконного проникновения в Болгарию мигрантов, установив полный контроль над всеми приграничными территориями страны. Об этом 4 октября заявил действующий глава министерства внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, передаёт софийская информационная служба News. bg.

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По его словам, на сегодняшний день уровень нелегальной миграции «ежедневно сокращается, и это позволяет говорить об эффективности программы по защите государственной границы».

«Те немногочисленные лица, которым все-таки удается проникнуть на нашу территорию в обход законов и правил, рано или поздно будут задержаны и помещены в лагеря для беженцев, — отметил, в частности, он. — Подобная политика гарантирует присутствие Болгарии в Шенгенской зоне».

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной операции по борьбе с незаконной миграцией. На болгарско-греческую и болгарско-турецкую границу были направлены элитные подразделения армии, жандармерии и полиции страны.