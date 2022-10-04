Якутск, 4 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Лидеры политических партий Якутии отмечают, что принятие новых регионов в состав России — это большое историческое событие. Сейчас главная задача — защитить людей, восстановить инфраструктуру новых субъектов Российской Федерации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

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Руководитель якутского исполкома «Единой России» Руслан Платонов сделал акцент на важности обеспечения безопасности граждан новых регионов.

«У России появилось четыре новых региона. Мы должны быть готовы принять жителей этих субъектов, защищать их интересы и работать во благо нашего общего будущего. Таких исторически значимых событий не было уже давно. Это важно не только для граждан вновь присоединённых регионов, но и для всех россиян. Мы все волновались за судьбу братского народа, поддерживали их воссоединение с Россией. Сейчас нам необходимо двигаться вперёд, чтобы обезопасить родную страну и её жителей», — сказал Руслан Платонов.

Руководитель фракции «Единой России» в Государственном Собрании Якутии Антонина Григорьева подчеркнула, что процесс присоединения к России новых субъектов построен на очень серьёзном юридическом фундаменте — референдуме.

«Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсона сделали судьбоносный выбор — будущее с Россией. Они выбрали Россию как свой дом, как будущее своих детей и правнуков. Все якутяне рады наступлению новой вехи в истории нашей страны. Республика готова помочь в восстановлении экономики и инфраструктуры для скорейшего возращения к мирной жизни новых субъектов», — заверила Антонина Григорьева.

Лидер КПРФ в Якутии Виктор Губарев считает, что вступление новых регионов в состав России — это исторически выстраданное решение, и нет никаких сомнений, что оно полностью поддерживается не только россиянами, но и странами СНГ, в том числе жителями территорий б. УССР.

«Прежней гегемонии США уже больше никогда не будет. Как сказал президент, Россия готова сесть за стол переговоров с Кинвой, но при этом мы не будем вести никаких переговоров о судьбах новых территорий Российской Федерации. Это бесповоротно и навсегда. Новые регионы вошли в состав нашей страны по воле людей, которые встали против агрессивной политики Запада. Сегодня провокации западных спецслужб и их наймитов, мечтающих поставить на колени Россию, не пройдут. Им не удастся посеять смуту и рознь», — сказал Виктор Губарев.

Комментируя выступление Президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей, лидер ЛДПР в Якутии Гаврил Парахин отметил, что «это историческое, значимое событие для нашей страны и республики».

«Для жителей регионов, вошедших в состав России, и наших военнослужащих это событие является огромной поддержкой. Граждане новых субъектов Российской Федерации сегодня получат гарантии безопасности, уверенность в восстановлении мирной жизни. Важно, чтобы мы слышали президента России, руководителей субъектов Российской Федерации, военкомов, которые готовят наших бойцов», — резюмировал Гаврил Парахин.

Как сообщало ИА REGNUM, подписание конституционных законов о воссоединении с Россией четырёх регионов может состояться 4 октября.