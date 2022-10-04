Москва, , 15:46 — REGNUM Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) работает над переходом Второй лиги, третьего по силе дивизиона чемпионата России, на систему «весна — осень». Об этом 4 октября заявил журналистам президент ФНЛ Наиль Измайлов.

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«Идёт проработка перехода Второй лиги на систему «весна — осень». Нельзя всё делать сразу, без учета мнения клубов, учета их региональных особенностей», — сказал Измайлов.

Он добавил, что Вторая лига сейчас является дотационной и не привлекает спонсоров. ФНЛ планирует работать над изменением её формата

Напомним, чемпионаты России с 1992 года проводились в формате «весна — осень», т.е. турнир начинался весной и заканчивался осенью. Сезон 2011/12 был переходным и длился полтора года. С сезона 2012/13 в премьер-лиге и ФНЛ действует система «осень — весна», т.е. турнир начинается летом и завершается весной.