София, 4 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. По меньшей мере трое человек погибли 4 октября в результате взрыва на предприятии по производству оружия в Болгарии, сообщает Reuters.

Unsplash Взрыв

Инцидент произошел в городе Казанлык, расположенном в Старозагорской области, на предприятии, принадлежащем компании-производителю оружия и боеприпасов «Арсенал».

«Есть пострадавшие. Скорее всего, три человека погибли. Место еще не расчищено», — сообщил болгарским СМИ исполнительный директор «Арсенала» Николай Ибушев.