Москва, 4 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Наступило самое тяжелое время на переднем крае фронтов СВО, и в ближайшее время будет становиться только тяжелее, отметил 4 октября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Частичная мобилизация и формирование резерва уже идет, но вводить новые части в бой невозможно прежде, чем они будут подготовлены и обучены, напомнил военкор.

«На передке это понимают и терпят. Там, где не выходит стоять теми силами, что есть в наличии — отходят. Придется возвращать свои территории. Кризис в зоне СВО должен завершиться контрударами», — отметил Поддубный.

Сложная ситуация складывается как на севере, в ЛНР, в районе Кременная-Сватово, так и на юге, в Херсонской области, где ситуация, судя по сообщениям с места, критическая, добавил он.