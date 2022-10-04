Москва, 4 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов за счет расширения состава организаций, имеющих право использовать преференциальный налоговый режим освобождения от налогообложения НДС по реализации слитков драгоценных металлов физическим лицам, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По словам депутата Владислава Резника («Единая Россия») речь идет об 11 аффинажных организациях.

«Также предлагается расширить состав организаций, включив в нее организации, которые изготавливают банкноты и монеты Банка России. То есть это Госзнак», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что с 1 марта 2022 года у граждан появилась возможность покупать у банков драгоценные металлы в слитках.