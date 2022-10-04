Брюссель, , 15:40 — REGNUM Против введения потолка цен на перевозимую морским путём российскую нефть больше не выступают Греция и Кипр. Об этом 4 октября сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Греция и Кипр в понедельник отказались от своих возражений, теперь только Мальта выступает против», — говорится в сообщении.

При этом ранее издание Politico сообщило, что Кипр, Греция и Мальта против введения ограничения цен на нефть из России, перевозимую по морю, из-за того, что этим занимаются их танкеры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политик Марин Ле Пен заявила, что Франции предстоит тяжёлая зима.