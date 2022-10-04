Греция и Кипр больше не выступают против ограничения цен на нефть из РФ
Брюссель, 4 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Против введения потолка цен на перевозимую морским путём российскую нефть больше не выступают Греция и Кипр. Об этом 4 октября сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
«Греция и Кипр в понедельник отказались от своих возражений, теперь только Мальта выступает против», — говорится в сообщении.
При этом ранее издание Politico сообщило, что Кипр, Греция и Мальта против введения ограничения цен на нефть из России, перевозимую по морю, из-за того, что этим занимаются их танкеры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политик Марин Ле Пен заявила, что Франции предстоит тяжёлая зима.