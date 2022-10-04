Кемерово, , 15:40 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв 4 октября посетил ещё один учебный центр в Омской области, где проходят подготовку мобилизованные кузбассовцы. Он проверил условия размещения, снабжение и ход подготовки бойцов, сообщили в правительстве региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Сейчас мы дополнительно направляем всё, что нужно для наших бойцов. В перечень входят 23 позиции вплоть до мелочей — фонариков, батареек, раскладных ножей, перчатки, наколенники, коврики, балаклавы, вязаные шапки. Если что-то будет нужно, доставим, — прокомментировал сам Цивилёв. — Враг очень серьёзный, поэтому недооценивать его нельзя, но и бояться не надо. Мы обязательно победим».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области первые 435 семей мобилизованных уже получили региональные выплаты.

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