Москва, 4 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Освобождение от НДС ряда операций с золотом повысит как доступность услуг, так и положительно скажется на повышении конкуренции, что в свою очередь приведет к снижению маржи между курсами покупки и продажи золота. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил налоговый юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым освобождаются от НДС операции по реализации драгоценных металлов и драгоценных камней налогоплательщиками (за исключением указанных в НК РФ) организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России; а также операции по реализации драгметаллов в слитках аффинажными организациями и еще ряду организаций и иным лицам при условии, что эти слитки остаются в одном из хранилищ (Государственном хранилище ценностей, хранилище ЦБ РФ или хранилищах банков).

Эксперт обратил внимание на то, что в 2022 году пиковое значение стоимости золота было зафиксировано 11 марта в размере 7,731 рублей за грамм. При этом курс доллара США составил 120,37 руб.

«Сегодня за грамм золота дают 2,942 руб., а за 1 доллар США 58,86 руб. Таким образом, золото подешевело в 2,63 раза, а доллар подешевел в 2,04 раза. Однозначно в этот период лучшим средством высоко ликвидных сбережений явился российский рубль», — отметил Хаминский.

По его мнению, покупательная способность и рубля, и доллара вследствие последних событий резко снизилась, но купленные впрок сахар, соль и спички являются расходом, а не средством сбережения.

«Если говорить о значимых суммах, то нужно оперировать все-таки финансовыми инструментами. И с этой точки зрения мартовское и октябрьское освобождение сделок купли-продажи слиткового золота от НДС безнадежно опоздало. Освобождать нужно было параллельно с несколькими этапами налоговой амнистии и амнистии капиталов, которые имели место в прошлом десятилетии. С одной стороны, россияне как всегда крайне насторожено отнеслись к необходимости раскрытия перед налоговыми органами величины своих истинных накоплений, выведенных за рубеж. С другой стороны, они не понимали, на что менять спрятанные в оффшорах евро, доллары и франки. Средний и крупный бизнес в России к тому моменту был распределен, а золото в слитках облагалось НДС. Получилось, что такая возможность появилась, когда «подпольным» миллионерам возвращать уже было нечего», — отметил Хаминский.

Впрочем, как известно, самая точная наука — это статистика, констатировал он.

«Не так долго осталось ждать отчета Центробанка за 2022 год, из которого мы узнаем насколько своевременным или, наоборот, запоздалым было решение об освобождении от НДС сделок граждан со слитковым золотом», — заключил эксперт.

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