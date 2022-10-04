Москва, 4 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в ДНР зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1» войск киевского режима. Об этом 4 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1», — сказал Конашенков.

Кроме того, радиолокатор зенитно-ракетного комплекса «С-300» уничтожен в районе населённого пункта Александровка Днепропетровской области.