Москва, 4 октября 2022, 15:37 — REGNUM Воздушно-космические силы России на криворожском и андреевском направлениях за сутки уничтожили девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 боевиков ВСУ. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно-космические силы России поразили высокоточным оружием штаб Воздушного командования «Восток» киевских боевиков на окраине Днепропетровска.
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