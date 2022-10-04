Москва, 4 октября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России на криворожском и андреевском направлениях за сутки уничтожили девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 боевиков ВСУ. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«На криворожском и андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно-космические силы России поразили высокоточным оружием штаб Воздушного командования «Восток» киевских боевиков на окраине Днепропетровска.

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