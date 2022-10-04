Уфа, , 15:45 — REGNUM Более 8,4 млн рублей получили предприятия в Башкирии в рамках реализации проекта «Содействие занятости сельского населения» федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом 4 октября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии.

— Уборка урожая яблок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сообщается, что в 2022 году в рамках проекта «Содействие занятости сельского населения» поддержку уже получили 54 предприятия.

«Сельхозтоваропроизводителям в рамках проекта бюджет компенсирует часть расходов на обучение работников по ученическим договорам, а также на оплату труда студентов аграрных вузов, принимаемых на работу на период прохождения производственной практик», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Он также отметил, что меры господдержки востребованы предприятиями агропромышленного комплекса региона.

«Привлечение к работе студентов-практикантов позволяет нивелировать сезонный недостаток кадров в агропромышленном комплексе и проводить сезонные полевые работы в оптимальные агротехнические сроки», — сообщил он.