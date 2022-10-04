Ереван, 4 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Баку и Ереван планируют подписать мирный договор уже следующем месяце. Об этом 4 октября сообщает армянская газета «Паст», ссылаясь на источник в министерстве иностранных дел Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«По нашим сведениям, армяно-азербайджанский «мирный договор» будет подписан в Брюсселе, в первой декаде ноября», — сообщили журналисты.

По данным издания, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян якобы отправился в Брюссель, чтобы сообщить подробности его встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Сообщается, что также спецпредставитель Евросоюза в Закавказье и по вопросу кризиса Грузии Тойво Клаар призвал Ереван иметь окончательный вариант соглашения в Баку к концу октября.

«Наш источник также сообщает, что официальная Москва уже выразила своё положительное мнение по этому вопросу», — отметили в издании.

Напомним, последнее обсуждение мирного договора между Баку и Ереваном проходили 2 октября. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана для этого встречались в Женеве.