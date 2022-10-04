Куала-Лумпур, , 15:36 — REGNUM Министерство человеческих ресурсов заявило, что 1,3 млн иностранных работников находятся в Малайзии, сообщает Antara.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Потребность в иностранных рабочих в Малайзии составляет около 1,8 млн человек, и это максимальное число, когда-либо достигнутое. Министерство утвердило 541 315 квот на иностранную рабочую силу.

Набор персонала будет осуществляться поэтапно в соответствии с потребностями и планами работодателя. Работодатели могут составлять такие планы, потому что у них есть до 18 месяцев, чтобы привлечь иностранных работников после того, как будут урегулированы налоговые платежи.

Число новых иностранных работников, въехавших до 30 сентября 2022 года, составило 101 502 человека. Между тем, число иностранных рабочих в Малайзии в настоящее время достигло 1 244 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Малайзии зафиксировало 1533 случая геморрагической лихорадки Денге в стране.

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