Лондон, 4 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Британские власти ввели санкции в отношении руководителя правительства Херсонской области Сергея Елисеева. Информация об этом содержится в обновлённой версии санкционного списка Лондона.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Великобритании

Ограничения подразумевают запрет на въезд в Великобританию, заморозку активов в случае их обнаружения. По версии британских властей, региональный чиновник причастен к действиям по дестабилизации киевского режима.

Всего Великобритания ввела санкции в отношении 1,4 тыс. физических лиц.