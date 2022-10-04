Донецк, 4 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Киевские нацисты обстреляли Кировский район Донецка и населённый пункт Пантелеймоновка. Об этом 4 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 15:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Помимо того, отмечается, что в 15:18 киевские боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник написал, что на данный момент вся территория ЛНР находится под контролем союзных войск.