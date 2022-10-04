Москва, 4 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В настоящее время мировая экономика испытывает большие риски скатиться в затяжную рецессию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Lotosgtrk.ru Снижение роста

«Серьезное углубление геополитических проблем приводит к разрыву сложившихся производственных и логистических цепочек, трансформации мировых экономических отношений. Этот процесс не может проходить безболезненно. Мировые производители находятся под серьезным ударом, — сказал он. — Резкий рост издержек из-за повышения цен на энергоносители и сырье вызвал инфляционный импульс. И некоторые страны стали бороться с ростом инфляции повышением ключевой ставки. Ужесточение денежно-кредитной политики наносит серьезный удар и без того испытывающему проблемы производителю. При высоких ключевых ставках инфляция предложения не снизится! Многократно возрастут только риски рецессии и стагфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в среднесрочной перспективе развивающиеся страны столкнутся со снижением ВВП.