Москва, 4 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Современные вызовы требуют от российских властей активизации экономики, переходу от экспортно-ориентированной модели торговли ресурсами к развитию внутреннего производства и потребления, а также создания конкурентных продуктов для мирового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Рост

«Однако это требует политической воли российского руководства. Сейчас контуры этой модели постепенно вырисовываются. Но пока однозначного тренда на развитие нет. Точечно открываются новые производства. Но для действительно активного роста экономики необходимо осуществлять больше инвестиций в промышленность и развивать новые рынки сбыта. Если реализуется сценарий ускоренной индустриализации, Россия сможет показать относительно высокие темпы роста экономики на уровне 6-7% в год», — считает Перепелица.

Напомним, как сообщалось ранее, согласно прогнозам экспертов РАН, если экономика России будет развиваться по инерционному сценарию, то в 2040–2050-х годах она будет расти лишь на 1% в год.