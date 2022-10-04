Москва, 4 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В среднесрочной перспективе развивающиеся страны столкнутся со снижением ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Agregator.pro Снижение

«Рост процентных ставок проводит к перетоку капитала с развивающихся рынков на развитые. Таким образом, рынки развивающихся экономик будут под давлением, и в среднесрочной перспективе мы увидим сокращение их ВВП. В зависимости от страны сокращение может составить от 5% до 7%, — сказал Алиев. — Борьба с высоким уровнем инфляции вынуждает развитые страны поднимать ставки до тех пор, пока инфляция не станет умеренной. Сокращение соцпрограмм и экономия в дальнейшем обернётся экономическим спадом, из которого потом сложно будет выходить».

Напомним, что ранее The Guardian сообщила о том, что, согласно прогнозам ООН, рост процентных ставок и меры жесткой экономии, к которым прибегнут богатые страны мира, вызовут болезненную глобальную рецессию, которая ударит по развивающимся государствам.