Ярославль, 4 октября 2022, 15:39 — REGNUM За неделю в ярославский региональный штаб Общероссийского народного фронта обратились более 300 мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального ОНФ.
Большинство обращений — просьбы о консультативной помощи. Эксперты уверены, что в некоторых случаях решить вопрос может грамотное информирование. Иногда приходится подходить и с общечеловеческих позиций. Например, в Ярославле среди кандидатов на мобилизацию оказался 44-летний рядовой, отец девочки-подростка. Из-за спортивной травмы она передвигается только по квартире и на костылях. На ноябрь запланирован очередной этап реабилитации, без поддержки папы справиться не получится.
Кроме того, поступает много жалоб на действия сотрудников военкоматов.
На ближайшем заседании штаба эксперты обсудят некорректное поведение военных.
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